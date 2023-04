Hea valik! Alika Milova avaldas, milline Eurovisioni laul on läbi ajaloo tema kõige lemmikum

„See on raske küsimus. Ma arvan, et kui Maneskin võitis, oli see minu jaoks suur võit, sest olen sündimisest peale rokkmuusikat kuulanud. Mu pere armastab väga rokkmuusikat, ma pole olnud popmuusika inimene ja tõesti armastan rokki,“ rääkis Milova YouTube'i kanalile Shane's Eurovision Review antud intervjuus. Lauljatar sõnas, et pärast Maneskini võitu on noored hakanud rohkem rokki kuulama.