VIDEO | Traagilise õnnetuse üle elanud näitleja Jeremy Renner saabus esimest korda kepi najal punasele vaibale

Renner esitles Los Angeleses oma Disney+ tõsielusarja „Rennervations“. Parema käega hoidis mees kepist kinni ja vasak käsi leidis tuge tema 10-aastaselt tütrelt Avalt.

Marveli filmidest tuntud näitleja saabus punasele vaibale suurepärases tujus ja teda ümbritsesid tema pereliikmed. „Olen tänulikkust täis,“ ütles näitleja väljaandele People. „Ma ei tulnud siia reklaamima filmi ega sarja, see on minu elu.“

Jeremy andis märtsikuu lõpus Ameerika ajakirjanikule Diane Sawyerile intervjuu, kus rääkis lahti kõik õnnetusega seotud asjaolud. Kui Sawyer uuris, kas Renner mäletab valu, mida ta pärast õnnetust koges, vastas Renner, et tal on kõik meeles. „Ma olin ärkvel igal momendil,“ tõdes filmitäht. Intervjuus kirjeldati, kuidas Renner riskis eluga, et päästa oma vennapoeg, ja vennapoeg saab ka sõna.

„Ma mäletan, et nägin tema pead verelombis. Ma jooksin tema juurde ega arvanud, et ta on elus,“ lausus Renneri sugulane raske ohkega traagilist õnnetust meenutades.

Jeremy tunnistas intervjuus, et elaks kõik juhtunu vajaduse korral uuesti läbi, sest õnnetus juhtus seepärast, et ta püüdis päästa oma vennapoega, et too lumesaha libisemise tõttu vigastada ei saaks. „Ma teeksin seda uuesti. Ma teeksin seda uuesti, sest see masin liikus mu vennapoja poole,“ sõnas filmitäht.

Traagilne õnnetus

Renner sai vigastada aasta esimesel päeval lumesahaõnnetuses ja viidi kriitilises seisundis haiglasse. Näitleja oli appi tõtanud ühele perekonnale, kelle auto läks katki tema maja lähedal Tahoe järve juures Nevada osariigis. Ta oli lükanud Snowcati masinaga teed puhtaks, kui üle 6,5 tonni kaaluv lumesahaga masin temast üle sõitis.