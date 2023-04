Kuninga soov on täitmiseks: Charles plaanib printsess Charlotte’ile anda olulise tiitli

Kuninglik korrespondent Robert Jobson tuli hiljuti välja raamatuga „Meie kuningas“, kus avaldab nii mõndagi põnevat Briti sinivereliste elu kohta. Näiteks kirjutab ta raamatus, et kuningas Charles III on reserveerinud ühe kõige austusväärsema tiitli oma lapselapsele printsess Charlotte’ile. Parasjagu 7-aastane tüdruk aga kohe tiitlit ei saa ning hakkab seda kandma alles tulevikus.

Tulevase tiitliga kannab Charles Charlotte’i eest hoolt. Tüdruku vanemast vennast prints George’ist saab ühel heal päeval tulevane kuningas. Praegu on tüdruku ametlik tiitel Walesi printsess Charlotte, mis on seotud tema vanemate tiitliga. Tulevikus aga hakkab printsess kandma monarhi soovil hoopis Edinburghi hertsoginna tiitlit, vahendab Mirror.

„Kuna 9-aastase prints George’i tulevik on suures plaanis niikuinii kindel, on Charles hoidnud üht tähtsaimat tiitlit printsess Charlotte’i jaoks,“ kirjutas Jobson oma raamatus. Praegu hoiab austusväärset tiitlit Charlesi noorim vend prints Edward, kellele kuningas kinkis Edinburghi hertsogi tiitli alles kuu aega tagasi sünnipäevakingitusena. „See tiitel on ainult eluajaks. Kui Edward sureb, on Charles kindel, et Charlotte’ist peaks saama Edinburghi hertsoginna,“ sõnas kuninglik korrespondent.