TELETOP | TV3 „Uus laul“ enimvaadatud saadete tabelisse ei jõudnud, kuid telekanal on ikkagi väga rahul

„TV3 tunneb suurt rõõmu, et koostöös teletootjaga RUUT jõuab sel kevadel vaatajateni lauluvõistlus „Uus laul“, tänu millele sünnib maailma 32 uut eestikeelset lugu. Tegemist on saatega, mis juba praegu on kasvanud tele-eetrist välja ning inspireerinud ja avanud uksi mitmetele uutele laululoojatele. Pärast avasaadet oleme saanud väga sooja tagasisidet nii televaatajatelt kui ka muusikainimestelt, kes kõik tõdevad, et just sellist konkurssi, mis tõstaks esile eestikeelset muusikat, on juba aastaid väga vaja olnud. „Uue laulu“ panus Eesti tele- ja muusikaajalukku on väga oluline ning silla loomine Jaak Joalaga lisab kogu ettevõtmisele veel enam väärtust. Seega ootame kõiki kevadistel pühapäevaõhtutel TV3 „Uut laulu“ ehk suurt Eesti muusika pidu nautima ja oma lemmiklugu valima!“ sõnas Adermann vaid.