Kuigi eelmisel sügisel eetrisse läinud „Villa“ oli eelkõige suhtesaade, kus loodeti, et 30 000 eurose võidusumma kõrval on peaeesmärgiks ikkagi endale kellegi erilise leidmine. Nüüdseks on teada, et ükski paar kokku pole jäänud, kuid saates võitjaks tulnud Katriin Kool avalikustas, kas ta on pärast filmimise lõppu endale kedagi leidnud.