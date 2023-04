FOTOD | Oh sa pisikene! Rihanna avaldas pisibeebist haruldasi kaadreid

Lauljanna Rihanna ja tema kaaslane A$AP Rocky said lapsevanemateks mullu maikuus, kui paari esimene võsuke Los Angeleses sündis. Veel pole teada, mis poisipõnni nimeks sai. „Rihannal läheb hästi. Nad on väga elevil, et said lapsevanemateks. Rihanna on imeline ema,“ teadis popstaari toona tundev allikas rääkida. Paar tegi uudise lapseootusest avalikuks mullu jaanuaris, kui Rihanna jäi New Yorgis silma beebikõhuga.