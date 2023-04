„Abikaasa anus kodus mitmeid kordi, et palun ära tee seda.“ Märt Pius proovis saada Saarat loobuma EFTA juhi kohast

Saara selgitas, et EFTA juhtimine on juba aastaid olnud Tõnis Niinemetsa kanda ning kui ta alguses kuulis, et näitleja kavatseb võtta puhkust ning antud galat ei juhi, puhkes Saara naerma. „Ma hakkasin kõva häälega naerma ja ütlesin, et tahan näha, kes on nõus pärast Tõnis Niinemetsa selle töö vastu võtma,“ muigas Pius. „Järgmine hetk tuli kõne mulle.“