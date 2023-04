Anastassia Kovalenko-Kõlvart paljastas, kuidas kurameerimine Mihhail Kõlvartiga algas: ma ei osanud mõeldagi, et ta vallaline on!

Kristjan Pihlile antud intervjuus tunnistas Kovalenko-Kõlvart, et nad ei rääkinud oma abiellumisest avalikult, sest nad ei soovinud oma suhet afišeerida. „Seetõttu oli rohkem sellist koosolemist, sellist oma maailma loomist just koduses olekus. Meil ei olnud palju selliseid väljas käimisi,“ kirjeldas naine nende saladuses hoitud abielu algusaega. See, et nendest on saanud seaduse silmis ametlikult elukaaslased, tuli avalikuks aasta tagasi.

Nagu võis ka arvata, siis viis kaht poliitikut kokku töö. Oma abikaasast 14 aastat vanem Mihhail märkas teda aastate eest Tallinna linnavolikogus, kus tema oli esimeheks ja Kovalenko oli liikmeks. „Oli huvitav see, et me hästi pikalt isegi ei suhelnud ega vahetanud ühtegi sõna. Meil läks päris pikalt aega enne, kui me esimest korda niimoodi ametlikult lähemalt hakkasime rääkima,“ meenutas intervjuus naispool.

Kovalenko-Kõlvart tunnistas, et ei osanud oodatagi, et tähtis poliitik temast huvitatud võiks olla. „Ma isegi ei osanud mõelda, et selline huvitav noormees võib olla veel vallaline,“ tunnistas ta. Oli ju varemgi meediast käinud läbi jutud Kõlvarti elukaaslasest ning oli ka teada fakt, et tal on tütar. Selle peale, et Kovalenko-Kõlvart teda noormeheks nimetas, ajas linnapea naerma.

Kuigi poliitikud omavahel alguses ei suhelnud, siis Kõlvarti sõnul oli ta märganud, et saalis istub „üks huvitav neiu“.