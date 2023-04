VÕRDLE | Kas see on Robbie Williams? Popstaar on kõvasti kaalust alla võtnud ja pea tundmatuseni muutunud

Robbie on varem rääkinud, et kaalust alla võtmine oli tema jaoks raske, vahendab The Sun. „Kogu mu olemus ja kogu mu keha tahab, et liiguksin vastupidises suunas ja oleksin haiglaselt rasvunud. Praegu ma lihtsalt söön vähem. See on pidev piin ja see ei ole loomulik olemisviis. Minu jaoks on normaalne olla kaks korda suuremas kaalus,“ ütles Robbie.

„Tänan Jumalat edevuse eest, ja tänan Jumalat, et minu töö on just selline, sest kui ma ei teeks seda, mida teen, siis kardan isegi mõelda, milline ma välja näeksin,“ jätkas muusik.

Williams on varem tunnistanud, et ta satub kergelt sõltuvusse. Ta on olnud sõltuvuses alkoholist, suhkrust ja narkootikumidest, kuid on nüüdseks kaine olnud juba üle kahekümne aasta. „Mul on sõltuvust tekitav iseloom. Ma pole kunagi suutnud kõrvale hoida suhkrust, rafineeritud jahust ja kõigest muust,“ ütles Robbie ja lisas, et ta on kas paks või kõhn.