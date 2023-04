Palju õnne! „Õnne 13“ stsenaristi Andra Teede perre sündis teine laps

„Kallid sõbrad, kes veel ei tea, siis me elame juba nädal aega neljakesi. On väga armas ja väsitav. Väike Artur tuli täpselt sama tore kui vanema õe pealt võis ennustada, nüüd peab ainult suureks kasvama,“ jagas Teede imelist rõõmu-uudist Facebookis.

2020. aastal rääkis Teede „Vikerhommikus“, et pisitüdruku emaks olemine on muutnud teda loometöös efektiivsemaks ja võimekamaks. „Mu laps oli nii viisakas inimene, et sündis täpselt siis kui meil eelmine „Õnne 13“ hooaeg läbi sai,“ rääkis Teede toona.