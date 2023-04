Ariana Grande räägib suu puhtaks oma tundmatuseni muutunud kehast: tervislik näeb iga inimese peal erinev välja

Oma vokaalse võimekuse poolest tuntud Ariana Grande avaldas TikTokis, et terve maailm on tema keha viimased kümme aastat kommenteerinud ja nüüd on tema kord sõna sekka öelda. 29-aastane lauljatar teatas, et ta pole varem oma olukorrast rääkinud, sest talle ei meeldi selliseid videoid teha, ega ta ei ole ka just hea nende tegemistes.