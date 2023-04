„Oleme tänulikud teie palvete eest!“ Näitleja Jamie Foxxi viidi ootamatult haiglasse

Jamie tütar Corinne Foxx avaldas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et tema 55-aastast isa oli tabanud „meditsiiniline komplikatsioon“, mis nõudis haiglasse viimist. Täpsemalt ei soovinud perekond sel teemal rohkem peatuda.

Perekond kinnitas, et Jamie on juba paranemas. „Me teame, kuivõrd armastatud ta on ja oleme väga tänulikud teie palvete eest. Perekond palub privaatsust.“ Hetkel pole teada, kui kaua peab Jamie haiglas viibima.

Foxx oli 2013-2019 aastatel suhtes Tom Cruise'i eksnaise Katie Holmesiga. Paar oli enda suhte osas väga privaatne ning neid ei pildistatud kordagi koos punasel vaibal.

Jamiel on kaks tütart. 2020. aastal avaldas Foxx sotsiaalmeedias oma suure leina: 36 aasta vanuses suri tema noorem õde DeOndra Dixon.

Ta pühendas toona õele südamliku mälestuskirja: „Deondra, ma armastan sind iga osaga endas. Minu süda on murdunud miljoniks tükiks. Minu imeline armastav õde on siirdunud mujale. Ma ütlen siirdunud, sest ta jääb alatiseks ellu. Kõik, kes minu õde tundsid, teadsid, et ta on särav valgus.“

„Ma ei tea mitmel korral on meil majas pidu olnud ning tema on tantsupõrandale siirdudes peo täheks saanud. Deondra, sa jätsid minu südamesse augu, aga ma täidan selle kõikide mälestustega, mis meil koos oli. Ma armastan sind kogu täiega. Meie pere on kildudeks, aga me paneme tükid taas sinu armastusega kokku. Ja palun hoidke meie pere oma palvetes,“ lisas ta.