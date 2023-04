KLÕPS | Fännid võtsid pilte üleliigselt tuuninud Khloe Kardashiani taas pihtide vahele: see on juba absurdne

Kolmapäeval jõudsid ühismeediasse pildid tõsielustaar ja ärinaisest Khloe Kardashianist, kus ta poseerib koos oma ema Kris Jenneriga . Esimesel fotol poseerib Kris päikeseprillidega ning nii tema kui ka Khloe prunditavad oma huuli. Teisel pildil on Kris võtnud päikeseprillid eest ja naeratab laialt, Khloe nägu on aga samasugune nagu esimesel pildi. „Põhjus selleks kõigeks,“ kirjutas Kardashian postituse juurde.

Kuigi pole teada, palju kasutajaid tõsielustaari postituse meeldivaks märkisid, leiab sealsest kommentaariumist arvukalt fänne, kes on Khloe fotode tõttu pihtide vahele võtnud. Nad toovad välja, et Khloe on taas pilti tuuninud ning sellega kõvasti üle piiri läinud. „Ta läks töötlemisega seekord liiale,“ oli üks kommenteerija resoluutne. „Me teame väga hästi, et Kris ei näe nii noor välja,“ tõi ka teine välja. „Mul on sellist filtrit igapäevaeluks vaja,“ naeris kolmas naeruväärse pildi peale. „See on juba absurdne,“ tõdes veel üks kommenteerija.