KLÕPS | Kuhu kadusid kurvid? Varem lopsaka figuuriga Jessica Simpson on nüüd murettekitavalt sale

Tähelepanelikud fännid märkasid Jessica Simpsonit teisipäeval New Yorki linnatänavatel. Jessica kandis rohelist jakki, musti pükse ja samas toonis kõrge kontsaga saapaid. Kui aastaid tagasi oli tema vorm lopsakas, siis nüüd nägi Jessica tõeliselt sale välja. Lauljanna sõbrannad on aga tema pärast mures ja valutavad südant tema kaalukaotuse üle.

Möödas on kolm aastat sellest, kui Jessica võttis alla pea 45 kilo pärast oma kolmanda lapse Birdie sündimist. Varem on ta avaldanud, et kaalus kunagi pea 115 kilogrammi. Jessica sõbrannade hinnangul on lauljanna juba aga murettekitavalt kõhn.

Nad toovad välja, et Jessica riided ei istu talle hästi selga, need lotendavad ja ta upub nende sisse ära. „Ta ei näe enam teps mitte enda moodi välja. Ta on olnud naturaalselt alati kurvikas. Talle pole tervislik nii kõhn olla,“ sõnas üks tema sõbrannadest.

Ka fännid on tema salenemist märganud ja tunnevad lauljatari tervisliku seisundi üle muret. Jessica aga end sellest häirida ei lase ning on oma väiksema kaalunumbri üle uhke, vahendab Radar Online.

Fännid väljendasid oma mõtteid Simpsoni kaalulangetuse osas sotsiaalmeedias. Leidus nii neid, kes olid tema kaalukaotuse osas mures, aga ka neid, kes olid pahased, et Jessica kõhnumisega juba niivõrd kaugele on läinud. „Miks inimesed ütlevad, et Jessica näeb „sensatsiooniline“ välja? Ta näeb välja nagu iseenda hale vari,“ seisis ühes Twitterisse postitatud säutsus. „Ma loodan, et ta on tervislikum, kui ta välja näeb,“ seisis Instagramis oma arvamust avaldanud fänni kommentaaris.