ENNE ja NÜÜD | Kes elab välismaal, kes on pildilt kadunud: mis on saanud staarisaate võitjatest?

Hiljem on Uudo nagu paljud teised staarihakatised tegelenud soolomuusikaga ja osalenud nii tele- kui ka muusikaprojektides.



Hoolimata Uudo noorest east on avalikkus saanud teada tema tormisest armuelust. Ta väisas mitut seltskonnaüritust eri daamidega, kuniks lõpuks kirjutas 2021. aastal Kroonika, et Uudol on lähedasem suhe oma Tallinna ülikooli kursuseõe Kendra Katrina Könneliga. Noorte õnn ei kestnud aga kaua ja juba samal aastal kinnitas Uudo Kroonikale, et kooselu suunamudija Kendraga on ootamatult läbi saanud. Kahe noore suhtedraama tegi segasemaks fakt, et neiu jagas Instagramis kirja, kus ta süüdistas Uudot lähisuhtevägivallas, kuid ajakirjanikuga rääkides võttis ta oma sõnad tagasi ja ütles, et nende suhtega on kõik hästi.