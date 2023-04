Surnupealuid meenutavad auhinnad „Apteeker Melchiori“ eest jõudsid koju: filmitriloogia senine tulu on Eestis poolteist miljonit eurot

Screamfest on Põhja-Ameerika suurim ja pikima ajalooga õudusfilmide festival, mille fookuses on õudusfilmid, põnevusfilmid ja ulmefilmid kogu maailmast. Festival on pühendatud intrigeerivate filmide toetamisele, loovate jutuvestjate avastamisele ja originaalsete lugude otsimisele. Tegemist on USA suurima žanrifilmide festivaliga, mille linastused toimuvad Los Angelese südames kuulsuste alleel asuvas prestiižses Hollywoodi Hiina teatris. Tänavusel festivalil anti välja 15 auhinda eri kategooriates.