VIDEO | Vallutab uusi kõrgusi: Alika Milova salvestas Eurovisioni postkaardi põnevas kohas

Video sellest, kuidas Alika Eestit tutvustavat postkaarti filmib, avaldati kolmapäeval Eurovisioni ametlikul Twitterikontol. Sellest on näha, kuidas Milova sumpab Tallinna teletorni all lumes enne, kui ta liftiga kõrgustesse jõuab. Seejärel pannakse talle turvarakmed selga ja ta astub vaateplatvormile. „Ütleksin, et olen rohkem elevil kui hirmul,“ tunnistab ta videos.

Eurovisioni ametlikul kodulehel seisab, et tänavused postkaardid näitavad nii iga artisti kodumaad kui ka stseene Ukrainast ja Ühendkuningriigist. Sellega viidatakse tänavusele Eurovisioni tunnuslausele, milleks on „Ühendatud muusikast“.

Kokku valmib Eurovisioni jaoks 37 postkaarti, mille ajal näidatakse osalevate riikide peale kokku 111 erinevat asukohta. Seetõttu on tegemist tõeliselt ikooniliste postkaartidega - varem pole lühivideote kontseptsioon olnud nii varieeruv ja mitmekülgne. Iga postkaardi jaoks on loodud muusika, mille on komponeerinud Dmytro Shurov, kes on Kiievis tegutsev Ukraina muusik.