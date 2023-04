Telenägu Hannes Hermaküla on saanud fännidelt siivutuid ettepanekuid: pakkumised on läinud nii kaugele kui võimalik

„Mulle on need toredad naised päris palju pakkumisi teinud. Kuna tegelen ka õhtujuhtimisega, siis satuvad aeg-ajalt ette naised, kes on ülemeelikud, eriti kui on klaasi või kaks veini võtnud,“ rääkis Hermaküla värskes LP-s antud intervjuus, kui talt päriti truuduse kohta enda abikaasale.

Kui temalt päriti lisaküsimusena, et kaugele need pakkumised ulatuvad, siis ta vastas:

„Nii kaugele kui võimalik. Voodisse!“ ja lisas: „Olen lahutatud perest. Mida vanemaks saan, seda rohkem saan aru, kui hea ja oluline on lastel, kui nende vanemad on koos, kui vanemad saavad omavahel läbi,“ rääkis Hermaküla.

Ta lisas ka, et ta armastab oma naist oma väga. „Enne kui abiellusime, käisime alasti ujumas ühe väliseesti perekonna suvilas Washingtoni osariigis. Nüüd on mul külmkapimagnet, kus üks vanapaar läheb palja tagumikuga, käest kinni, merre. See on minu unistus: tahan samamoodi 30 aastat hiljem koos oma naisega alasti ujuma minna.

Iiri on inimene, kellega tahan koos olla. Olen temaga läbi käinud paljudest rasketest ja keerulistest olukordadest. Oleme temaga koos Eestist põgenenud, Roomas pagulastena armunud, Ameerikas abiellunud – neil emotsioonidel on nii suur väärtus, mille ma ära nulliksin, kui uue naise võtaksin. See pagas jääb minuga, ma ei saa seda teise naisega jagada.

Ma ei ole kindlasti olnud see, kel pole olnud suhetes väljakutseid, nii nagu meil kõigil ette tuleb. Imetlen inimesi, kes elavad oma eluarmastusega ja ütlevad: meil pole elu lõpuni ühtki probleemi. Natuke kahtlen selles. Kõigil on probleeme.“