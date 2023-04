GALERII | Eesti Rahva Muuseumis avati värvikirev näitus suveniirrätikutest

Näituse kuraator, ERMi direktor Kertu Saks: „Teadsin, et suveniirrätikuid loodi ja toodeti möödunud sajandil Eestis palju, aga sellest, kui tummine see traditsioon oli, sain aru alles näitust luues. Teistes okupeeritud nõukogude vabariikides neid sellisel määral ei disainitud ega toodetud. See oli Eestile omapärane fenomen ja seda just moodsa väljenduskeele ning vaba mõtte lõuenditeks olemise tõttu.“