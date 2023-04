VIDEO | Filmikategooria parim naisnäitleja Maarja Johanna Mägi: see on väga suur tunnustus

Mägi sõnas, et kasvas ja arenes võtete ajal pidevalt. „Kui me alustasime võtteid ja kui me lõpetasime, siis ma ütleksin, et see areng oli tohutu. Praegu ma mõtlen, et kui ma nüüd saaks selle kõik uuesti teha, ma teeks seda targemana. Aga selles see võlu ongi - esimest filmi saabki teha ainult ühe korra,“ sõnas ta.