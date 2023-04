VIDEO | Tiit Sukk parima meesnäitleja sarjas auhinna saamisest: see on üks suur soe pehme pai

Tänavusel EFTA galal pälvis parima meesnäitleja sarjas tiitli Tiit Sukk. Võit tuli talle suure üllatusena. „Eks neid nominatsioone on olnud. Ja ma olen hakanud harjuma sellega, et kui nominatsioon on, siis tuleme lihtsalt rõõmsalt peole, oleme ilusad ja lähme eluga edasi. Aga valituks osutuda - see on üllatav,“ avaldas Tiit oma esimesed emotsioonid pärast auhinna pälvimist.