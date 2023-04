VIDEO | Parim filmirežissöör Ove Musting auhinna pälvimisest: väga hea meel on, suur töö on ära tehtud

„Väga hea meel on! Natuke sõnatu ja kurb, et nüüd on film lõplikult läbi. Suur töö on ära tehtud,“ rääkis tänavu EFTA galal „Kalevi“ eest parima filmirežissööri tiitli võitnud Ove Musting pärast auhinnatseremoonia lõppu.