VIDEO | „Apteeker Melchiori“ režissöör Elmo Nüganen: kõige tähtsam on see, kui vaataja tegelasi armastama hakkab

„Apteeker Melchiori“ režissöör Elmo Nüganen rääkis pärast EFTA galat filmitriloogia kolossaalsest edust lähemalt. „See on väga tore! Minu meelest kõige tähtsam on see, kui vaataja seda filmi, neid tegelasi armastama hakkab. Kui see nii on, siis on selle üle kõige suurem heameel,“ sõnas ta.