VIDEO | Piret Laos meeskonnatööst: võin kas või minestada, keegi võtab üle

„Ma tänan televaatajaid,“ sõnas Laos, kel oli kahju, et lavalt need sõnad ütlemata jäid.

„Õhtu“ saates on tema kõrval Robert Rool ja Jüri Butšakov. „Lihtsam, kui keegi on kõrval,“ sõnas Laos. Ta selgitas, et kuklas on alati teadmine - kas või minesta - keegi võtab üle. Ta peab end meeskonnamängijaks, kuid tunnistas, et ka soolosaated on teistmoodi huvitavad.