Kuninglik ekspert: Meghan Markle väldib Charles III kroonimist, kuna kardab kriitikatormi

Mõne päeva eest teatas palee Briti meediale, et prints Harry on kinnitanud oma osalemist tseremoonial. Tema abikaasa Meghan jääb nende kahe väikese lapsega USAsse Montecitosse, kus nad on elanud 2020. aasta algusest saadik.

Loomulikult vallandusid kohe spekulatsioonid, miks Meghan säärase otsuse tegi. Näiteks käis meediast läbi, et just tol päeval on Archie neljas sünnipäev.

Kuninglik ekspert Afua Hagan aga rääkis väljaandele Express, et peamine on Meghani mure meediakajastuste ja üldise kriitika pärast. Ta meenutas, et Meghanit kajastati negatiivselt, kui ta osales kuninganna Elizabeth II matusel. „Ta ei taha seda uuesti kogeda,“ märkis Hagan ja lisas, et nii jääb kõrvalseisjatel ära võimalus Meghanit kritiseerida.

Kuningakoja liikmetele asjade praegune seis meeldib. „Charles on väga rahul. Ülejäänud perekond on rõõmus, et Meghanit ei tule – tema kohalolek oleks olnud eelkõige ebamugav Kate’ile,“ sõnas Daily Mailiga rääkinud allikas. Nimelt ilmus eelmisel nädalal kuninglikust perekonnast rääkiv raamat, kus väidetakse, et Walesi printsess peab oma elu kõige raskemaks katsumuseks seda, kui ta pidi eelmisel sügisel pärast kuninganna surma oma mehevenna Harry ja tema abikaasa Meghaniga avalikult koos jalutama.

Väidetavasti tekitas palees pingeid seegi, et Charlesi kroonimisele kutse saanud isikud pidid juba nädal tagasi teatama, kas neil on kavas osaleda. Harry ja Meghan venitasid oma otsusega ja teavitasid perekonda alles käesoleval nädalal.