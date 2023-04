„KAS TUNNED MIND?“ | Kristel Aaslaid pulmadest: praegu ei ole mul veel nii üle visanud, et ise ära küsida

Aaslaid viibis hiljuti Balil ja teda tabas reisil ootamatu terviserike, mis vajas lausa arstiabi. Rahvas soovis väga teada, mis tal reisil olles siis tegelikult juhtus. Seda küsimust kuuldes puhkes Kristel naerma. Lugu algas sellega, kui Kristel sõitis koos sõpradega Bali saarelt lähedal asuvale väiksele saarele Nusa Penidale. „Mul oli planeeritud niimoodi, et ma jäin kaheks päevaks sinna (Nusa Penidale – toim) üksinda ja ma hullult ootasin seda. Eriti selle sõprusgruppiga, kellega käisin, oli väga tore reis,“ ütles Kristel, et vahepeal tahtis ta nautida üksinda olemist ja olla enda mõtetega kahekesi. „Esimesel õhtul läks kõik hästi ja järgmine hommik ärkasin üles ja viisakalt öeldes kõht jooksis (kõhulahtisus – toim). Aga mõtlesin, et ei ole hullu! Mul oli ikkagi matk plaanis, lähen ja teen selle matka ära,“ üritas Kristel toona positiivseks jääda.

Kristel jõudis pool tundi hotellist eemale sõita ja siis suunduski matkale, kuid järsku tundis, et reis võtab huvitava pöörde. „Mingi hetk ma väänasin veel oma jala ära ja siis mu keha ei suutnud enam kahe asjaga korraga tegeleda.“ Ta jõudis ranna äärde ja tema kõht hakkas juba tõsiselt märku andma. Seejärel läks ta rannast ära ja liikus trepist üles – see võttis tal aega 20 minutit. „Peale seda treppi oli mul tunne, et ma viskan pildi kohe kotti, et ma lihtsalt ei saa!“ kirjeldas Kristel juhtumit. Õnneks sai ta pärast rolleriga hotelli sõita.

Umbes nelja paiku hotelli jõudes hakkas Kristel lamades vähkrema ja terve see aeg oli ka kõht lahti. „Aina hullemaks läks. Ma mõtlesin, et okei, ma magan välja selle lihtsalt ja kõik saab korda. Ja no ei saanud magada. Vähkresin ja vähkresin,“ rääkis Aaslaid, et kell pool kaksteist õhtul hakkas tal veelgi halvem.