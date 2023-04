KLÕPS | Oleg Sõnajala noor pruut jagas sotsiaalmeedias nende lembehetke

Nad on koos basseinis ning suudlevad.

Juurde lisas ta näitleja Denzel Washingtoni tsitaadi. „Miks sulgeme oma silmad, kui me palvetame, suudleme või unistame? Sest kõige ilusamad asjad siin elus polegi silmale nähtavad, vaid südames tunnetatavad.“

Nende võimalikust suhtest hakkasid kuuldused levima mullu. Meedia kajastas, et Sõnajalg on leidnud armuõnne endast tunduvalt noorema pruudiga.

Sõnajalg kinnitas eelmise aasta septembris, et on tõesti uues suhtes, kuid ei paljastanud, kes on tema väljavalitu.