VIDEO | Synne Valtri enne „Tähtede tähe“ ooperivooru: fakt on see, et ma ei ole klassika laulja

Uue saateformaadi üle on Synnel hea meel ja ta loodab, et „Tähtede täht“ jätkub teleekraanil ka tulevikus. „Et mitte ainult meiega ei lõppeks see ära, vaid tuleks veel ja veel uusi hooaegu,“ avaldas ta oma mõtteid.

Seni on saates kõlanud nii diskopalad, rokilood, räpiriimid, sumedad džässilood ning täna läks eetrisse kantrilugudega saade. Milline neist on Synne jaoks kõige keerulisem olnud? „Kindlasti hard rock oli suur katsumus. Vaatamata sellele, et mulle rokistiil meeldib, ei tähenda see seda, et see lihtne oli,“ ütles ta.