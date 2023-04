Suur elumuutus: Liina Ariadne ja Martti Pedanik kolivad Eestist ära

Martti ja Liina käisid Kanal2 „Õhtu!“ saates ja rääkisid, miks otsustasid kodumaa tolmu jalge alt pühkida. Martti selgitas, et tal on tekkinud elu võimalus teha koostööd mitme miljoni jälgijaga Youtube'i kanaliga. „Tahan teha enda valdkonnas samm veelgi kõrgemale,“ ütles juutuber, et teeb USA-s Youtube'i kanalis filmiaktsia karakterina tööd. „Üks hetk tuleme sealt targemana ja ehk rikkamana tagasi,“ naljatles tuntud juutuuber, et tema lendab Amerrikasse juba 1. mail.

Ka Liina Ariadne jaoks on see suurepärane võimalus lauljana areneda ning teha koostööd Ameerika kirjutajate keskel.

Liina Ariadne näitas saates oma uut tätoveeringut. Lauljanna lasi oma kehale tikkida kaks südant, mida ühendab haaknõel.

Möödunud märtsi keskel teatas Martti Hallik Youtube'i videos, et otsustas võtta pruudi perenime, olles nüüd Martti Pedanik. Tuli välja, et tegemist polnud sugugi esimese valikuga – vahepeal mõtlesid noored, et ikkagi Liina võtab perekonnanimeks Halliku või nuputatakse välja hoopis täiesti uus nimi.

„Mõtlesime, et võtame siis Halliku, aga siis ma mõtlesin, et see on vale otsus. Et kõik saaksid aru, siis ma ei tahtnud võtta mitte kumbagi nime, et kumbki peaks vahetama nime. Mina tahtsin välja mõelda uut perekonnanime, et me alustaksime uut dünastiat,“ selgitas Martti naljaga. Huumoris oli aga sees ka kübeke tõtt, sest just tema oli see, kes tahtis endale uut nime.

Tuntud juutuuber sai aru, et paljude jaoks võib tema ja Liina mõttekäik tunduda veider, kuid mehe sõnul meeldibki talle lihtsalt asju teisiti teha. Eestis abiellumiseks mõeldud dokumente sisse andes otsustas ta võtta Liina perekonnanime, mida ta kannab siiani. Muuseas jõudis ka lauljatar vahepeal nädalakese täiesti ametlikult kanda Martti perenime, mis tähendab, et proovitud on mõlemat varianti.