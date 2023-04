KLÕPSUD | Kelly Sildaru tähistas lemmiku sünnipäeva: ma ei kujutaks oma elu ette ilma temata

Nimelt andis üks Eesti tuntumaid ja parimaid talisportlasi teada, et tema koerakesel oli sünnipäev. „See tüdruk sai juba 3-aastaseks. Ma ei kujutaks oma elu ette ilma temata,“ kirjutas vigursuusatamise olümpiapronks oma postituse pealkirjas.

Sildarul on armas Husky-tõugu koer, kelle nimeks on Kira. Koer on sündinud 14.04.2020.