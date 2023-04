KLÕPS | „Kus su sõrm kadus?“ Kim Kardashian tuunis oma pildi taas üle ja jäi sellega haledalt vahele

Tõsielustaar ja ärinaine Kim Kardashian postitas endast laupäeval sotsiaalmeediasse kuuma pildi, kus poseeris bikiinides oma vannitoas. Kui võiks arvata, et enim tähelepanu pälvisid tema bikiinid, mis on Kardashiani enda firma Skimsi toodang, või tema särtsakas treenitud keha, siis nii ei läinud – enim püüdis pilke hoopis tema käsi. Nimelt oli Kim tuuninud oma pilti niivõrd palju, et kaotas ära oma vasaku käe keskmise sõrme.

Kimi särtsakas pilt kogus Instagramis paari päevaga üle 2 miljoni meeldimise ja enam kui 12 000 kommentaari, millest enamik mõtisklesid tõsielustaari pildilt puuduva sõrme üle. „Kas ta saab ikka aru, et me teame, kui halvasti tema pildid töödeldud on?“ uuris üks fänn. „Oota, kuhu su sõrm kadus?“ küsis teinegi fänn.

Leidus ka fänne, kes leidsid hooletult töödeldud pildil tuunimismärke ka mujalt Kimi kehalt. „Sisereite tuunimine on kohutavalt tehtud,“ arvas üks neist. „Miks seda pilti nii palju tuunitud on?! Üks sõrm on kustutatud ja sisereis näeb kummaline välja,“ sõnas veel üks kommenteerija. Samuti toodi välja, et ärinaine peaks omaks võtma selle, et on nüüd üle 40 aasta vana, ning lõpetama oma piltide töötlemise.

Kardashiani tulihingelised toetajad aga hakkasid teda innukalt kaitsma. Nad tõid Instagramis postituse kommentaarides välja, et tegelikult on Kimi kõik sõrmed pildid alles ning tema keskmine sõrm peitub hoopis musta värvi telefonihoidiku taha, mistõttu see ei paistagi pildilt välja.