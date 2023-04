VIDEO | Tagasi koos? Shawn Mendes ja Camila Cabello lustisid muusikafestivalil ja jagasid kirglikku suudlust

Väljaanne Page Six kirjutab, et Shawni ja Camilat märgati koos ühel festivali kontserdil, kus nad teineteisega miilustasid ja mitmeid kirglikke suudlusi jagasid. Samuti vaatasid nad koos esinemist ja lustisid kõigest väest. Ka kogu ülejäänud õhtu olid nad festivalil koos aega veetnud ning vestelnud oma sõpradega.

Mendes ja Cabello olid varem paar, kuid 2021. aasta novembris teatasid nad sotsiaalmeedias, et on otsustanud oma suhtele joone alla tõmmata. Tollal sõnasid nad veel, et nende armastus teineteise kui inimeste vastu on tugevam kui iialgi varem. „Alustasime oma suhet parimate sõpradena ja jätkame parimateks sõpradeks olemist. Täname teid meile algusest peale osaks saanud toetuse eest,“ lisasid nad siis. Enne lahkuminekut jõudsid nad suhtes olla ligi kaks aastat.