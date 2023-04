Peapõrutus ja sinine silm: endise tippmodelli Janice Dickinsoniga juhtus hirmus õnnetus

Sari „I'm A Celebrity“ näitab, kuidas kuulsused tegelevad ellujäämisega ajal, kui nad elavad tõeliselt ebamugavates tingimustes. Iga staar peab võtma osa väljakutsetest, et kindlustada nii endale kui ka grupile lisatoitu ja muid hüvesid. Mida edukamad nad on, seda väiksem on tõenäosus, et televaatajad mõne kuulsuse saatest välja hääletavad. Lisaks Janice Dickinsonile teevad tolles hooajas kaasa mitmed tuntud nimed. Näiteks võtab saatest osa Paul Burrell, kes oli kunagi printsess Diana ülemtreener, ja Helen Flanagan, kes on eelkõige tuntud sarjast „Coronation Street“. Saade „I'm A Celebrity“ jõuab Austraalia televaatajateni järgmise nädala esmaspäeval.