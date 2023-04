ÜLEVAADE | Kes on prints Williami väidetav armuke? 23 aastat vanema mehega abiellunud endine modell, kelle vanaemal oli suur roll Elizabeth II pulmas

Kuningas Charlesi kroonimiseni on jäänud vähem kui kolm nädalat ning välismaises meedias on kõige enam saanud kajastust monarhi otsus anda oma tähtsal päeval suur roll 13-aastasele lord Oliver Cholmondeley'ile. Poiss, kelle nimi ei ütle paljudele lugejatele arvatavasti veel midagi, on skandaalse Cholmondeley markiisi ehk prints Williami väidetava arukese poeg.