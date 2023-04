Kutsed kuningas Charles III kroonimisele saadeti välja pea kuu aega tagasi ning need inimesed, kes jäi kutsutute seast välja, on juba ammu saanud aru, et neid ei oodata. Kuid on üks kutseta jäänud hertsoginna, kelle pahameel on jõudnud ka Briti meediasse.