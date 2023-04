PÕLVKONDADEVAHELISELE konfliktile rõhuv spordilavastus „Korvpall on saatanast“ toob esile kaks sarmikat osatäitjat, Pääru Oja ja Mikk Saare. Mikk, kes on tuntud rohkem laulja ja muusikalinäitlejana, ütleb, et see on talle esimene teatritükk, kus temalt laulmist ei oodata.

FOTO: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia