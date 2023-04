KUULA | Rokkar OLLIE hoogu tagasi ei hoia: laupäeval andis megakontserdi Kultuurikatlas ja avalikustas uue singli „Get High“!

Uus laul kannab nime „Get High“. Ollie ütles hiljuti antud intervjuus, et tegemist on tegelikult ühe võrdlemisi masendava looga. Lugu ise on korralik bänger ja esmakuulamisel kurba vaibi edasi ei anna.

Teadupärast on OLLIE ise enda lugude ja muusika autor ja produtsent. Just nii valmis ka Get High, mille inspiratsioon tuleb OLLIE enda sõnul artistile väga negatiivselt mõjunud inimesest ja isiklikust valusast kogemusest. Et OLLIE nii ausalt ja siiralt enda elu loomingusse kannab - just see on üheks põhjuseks, miks fännid tema loomingut nii kõrgelt hindavad ja sellega samastuda saavad.