Ksenija Balta oma tütrest: ta kasvab nii kiiresti, et ma ei jõua talle enam järele

Ksenija ja tema treenerist abikaasa Andrei Nazarovi suhtest sahistati pikka aega, ent 2008. aasta suvel said pikka aega kestnud kuulujutud lõpuks vastuse. Esialgu treenis Baltat Nazarovi toonane abikaasa Remigia, kuid ootamatult lahvatas Ksenija ja Andrei vahel armuleek. „Läbi spordi sain enda eluteele kaaslase ja ankru, kes on mind alati toetanud. Tore on see, kui leiad inimese, kes sind päriselt mõistab,“ ütles Balta.

Paari esiklaps Kira nägi ilmavalgust möödunud aasta veebruaris. 36-aastase Ksenija jaoks on tegemist esimese järeltulijaga. 58-aastasel Andreil on eelmisest abielust poeg Deividas Nazarovas, kes on Leedu korvpallur. Balta tunnistas, et tal on suhteliselt palju magamata öid ja teda räsib meeletu väsimus. „Ma ei teadnud, mida see endaga kaasa toob, aga olen igati rahul. Ta kasvab nii kiiresti, et ma ei jõua talle järele enam,“ rääkis Ksenija ja lisas, et tütrekesel on juba olemas ka Nike’i ketsid. „Kui mina sain oma esimesed Nike’i ketsid 14-aastaselt, siis Kira sai need juba 10-kuuselt. Aeg on edasi läinud,“ naljatles ta.