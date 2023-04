Hispaania meedia: Ronaldo varaga eputav naine on viinud paari suhtekriisi

Hispaania väljaanne Marca õhutab kuulujutte, et maailma ühe parima jalgpalluri Cristiano Ronaldo ja tema naise Georgina Rodríguezi suhe on hapuks läinud. Nimelt olevat Georgina rikka elustiiliga kaotanud austuse oma sõbrannade vastu ja on üle piiri läinud enda ning Ronaldo vara näitamise ja sellega uhkustamisega.