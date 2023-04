FOTOD | Uus staarpaar on sündinud? DiCaprio veetis aega maailmakuulsa venelannaga

Veel mõni aeg tagasi sahistati, et Shayk on taas koos näitleja Bradley Cooperiga, kellega venelannal on ka ühine tütar, kuid nädalavahetusel toimunud Coachella festivalil tehtud fotod näitavad, et modell võib endiselt olla vaba ja vallaline.

37-aastane Shayk ja 48-aastane DiCaprio väisasid festivalil koos ühte järelpidu ning koju ei mindud enne, kui õues oli juba päike tõusmas. Nendega oli koos ka DiCaprio pikaaegne sõbranna ja Shayki kolleeg Stella Maxwell. Kumbki osapool PageSixile nende läbisaamist ei kommenteerinud.

DiCaprio on olnud vallaline alates eelmise aasta suvest, kui tema ja näitlejatar Camilla Morrone’i neli aastat kestnud kooselu lõppes. Kuna Morrone oli vahetult enne lahkuminekut saanud 25-aastaseks, naerdi selle üle, et Dicaprio pole varem avalikult ühegi üle 25-aastase naisega suhtes olnud. Loetud kuud hiljem hakkasid levima aga kuulujutud, et „Titanicu“ staar on koos hoopis veelgi vanema Gigi Hadidiga.

Ka Shayki kohta on viimastel kuudel levinud kuulujutud, et tema ja „Pohmaka“ staar Bradley Cooper on mõelnud uue lapse peale. Eelmise aasta novembris tuli ilmsiks, et endine staarpaar oli käinud ühisel perereisil, ning PageSixi andmetel rääkisid nad seal oma suhte taaselustamisest.