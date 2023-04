Paris Hilton ja abikaasa ei näe põhjust kodust lahkumiseks: me põhimõtteliselt ainult kaisutame ja suudleme

Esmaspäeval kutsus Paris Hilton oma taskuhäälingusse „I Am Paris“ (“Mina Olen Paris“ - toim.) abikaasa Carter Reumi. Paar jagas episoodis, et neile meeldib regulaarselt koos vannis käia ja seal lõõgastuda, vahendab ajakiri People.

„Ja mullivannid igal õhtul!“ lisas Hilton.

Reum rääkis: „Inimesed ei mõista, kui palju me kaisutame ja suudleme. Me oleme ikka tõsised kaisutajad ja suudlejad. See on meie üks lemmikasju. Me ei lahku kunagi kodust. Me põhimõtteliselt ainult kaisutame, suudleme ja mängime beebi Phoenixiga.“

Beebi Phoenix Barron Hilton Reum tuli ilmale jaanuaris ja nähtavasti on ka tema musidega kaetud. Paris avaldas veebruari keskel oma saates „This Is Paris“, et nime Phoenix valis ta välja juba kümme aastat tagasi.

Hilton ja Reum abiellusid eelmisel aastal. Mehel on eelmisest kooselust ka 10-aastane tütar.

Varasemalt ajakirjale People antud kommentaaris lisas telenägu, et tema salajane unistus on alati olnud emaks saada ning ta on väga õnnelik, et oma abikaasa just õigel ajal leidis.