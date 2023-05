ÜLEVAADE | Kaheksa Charlesi ja Camilla kannupoissi: noored printsid ja lordid, kellest nii mõnigi on pärit vägagi skandaalsest perekonnast

Üle 70 aasta pole Suurbritannias leidnud aset monarhi kroonimist, kuid juba homme saab pikk paus läbi, kui Charles III saab ametlikult kuningas. Vaatamata sellele, et päeva peategelasteks on ikkagi monarh ja kuninganna Camilla, siis on palju tähelepanu saanud ka nende kaheksa paaži. Kõik kaheksa teismelist on väga nooblite taustadega või lausa skandaalsetest perekondadest.