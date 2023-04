ÜLEVAADE | Kas Charles ise ka neid kõiki mäletab? Kuninga 33 ristilast, kelle seas on nii riigipeasid kui ka täiesti tavalisi kodanikke

Üks värvikamaid leide kuningas Charlesi ristilaste seast on Fiona Compton, kelle isast sir John Comptonist sai Charlesi hea sõber mereväes ning hiljem oli ta ka St Lucia peaminister. 41-aastane Fiona tegutseb hetkel Londonis filmitegija ja artistina. Ta on ka kuulsa Notting Hilli karnevali üks saadikutest.

Marina otsustas vea parandada ning abiellus moefotograaf Paul Mowattiga vahetult enne nende tütre Zenouska sündi. Siiski ei hoidnud laps neid koos ning paar läks 1997. aastal lahku. Marina on jõudnud värvikireva elu jooksul ka meediasse seetõttu, et on poseerinud fetišitest rääkivasse ajakirja ning elas ühel hetkel toetustest.

Kuninga ja tema ristitütre suhe on käinud aastate jooksul üle kivide ja kändude. Tegemist on kuninganna nõbu printsess Alexandra tütrega, kes jäi 23-aastaselt abieluväliselt rasedaks. Väideti, et Charles saatis talle kingituse, millele oli kirjutatud „Teie pettunud ristiisa poolt“.

Prints Williami üks usaldusisikutest, kes on Charlesi ülikooliaegse sõbra Hugh van Cutsemi vanim poeg. Ta on abielus Westminsteri hertsoginna tütrega.

Kuigi antud number on muljetavaldav, siis Charles päris kõiki soovijaid endale ristipoegadeks ja -tütardeks pole võtnud. Suurem osa nendest on ikkagi kuninga enda suguvõsast ning peamisel pärinevad nad Knatchbullide ja Hickside perekondadest.

Rahvusvahelise kunstikaupmehe Guy Wildensteini poeg, kuid praeguseks on Davidist saanud nende perefirma asepresident. Tal on kirg kalapüügi ja vibulaskmise vastu. Ta on abielus juveliir Lucrezia Buccellatiga ja neil on kaks last.

26-aastane sotsiaalmeedia suunamudija ja modell on erinevates seltskonnagaleriides tihe külaline. Diori brändi jaoks töötanud naine on hetkel paar Cowdray vikontiga, kelle väärtuseks hinnatakse 224 inglise naela.

Nicholas Knatchbull, Brabourne'i lord

Nicholas sai nime varemmainitud varalahkunud nõo järgi. Ta on pärijaks nende perekonna 100 miljoni naela suurusele varandusele, kuid tema isa John ähvardas teda aastate eest, et ta ei saa seda endale, kui ta ei lähe võõrutusravile.

India Hicks

Briti disainer ja kirjanik, kes juba aastaid elab Bahama saartel.

Eliza Ferguson

Charlesi endise polomänedžeri Ronald Fergusoni tütar ning prints Andrew eksabikaasa Sarah Fergusoni noorem poolõde.

Alice Lindsay

Tema isa oli Hugh Lindsay, kes oli aastaid kuninganna Elizabeth II peamiseks assistendiks. Alice ei kohtunudki kunagi oma isaga, sest ta hukkus 1988. aastal Charlesiga Šveitsis mäesuusatades. Tema surmast räägib ka üks episood populaarses seriaalis „The Crown“.

Maharaja Padmanabh Singh

Tema vanaisa sõbrunes Charlesiga pärast kuninga esimest visiiti Indiasse 1975. aastal, sest neid ühendas kirg polo vastu. Ajakiri Tatler on nimetanud Padmanabhi, keda kutsutakse Pachoks, üheks maailma ihaldusväärseimaks poissmeheks. Ta lõpetas New Yorgi ülikooli ning töötas vahepeal ka Dolce & Gabbana modellina. Tema pere väärtuseks hinnatakse 2 miljardit naela.

Galen Crawley

Vaid kuus kuud pärast Hugh Lindsay surma hukkus lennuõnnetuses teine Charlesi hea sõber, kunstikaupmees Randall Crawley. Tema lesk oli just jäänud rasedaks ning ootas just Galenit. Mees on hetkel 34-aastane ja elab Nairobis.

Hugh Grosvenor, Westminsteri krahv

Arvatavasti kõige rikkam Charlesi ristilaps, kelle väärtuseks hinnatakse 10 miljardit naela. Tema isa oli värske kuninga üks lähedasemaid sõpru. Hugh on prints George'i ristiisaks.

Jessie Street

Austraalia osariigi Uus-Lõuna-Walesi endise kuberneri Sir Laurence Streeti tütar. Jessie kohtus esimest korda oma ristiisaga, kui ta oli kaheaastane.

Angelica Hicks

Varem mainitud kuninga ristitütre India vennatütar. 30-aastane Angelica on kuulsa Mountbattenite klanni noorim liige, kelle ristivanemaks on saanud Charles. Ta töötab New Yorgis illustraatorina ning teda on saatnud ka suur edu Instagramis.

Lord Frederick Wellesley

Samuel Chatto - printsess Margareti tütrepoeg

Isabella Soames

Sir Winston Churchilli lapselapselaps ja endise parlamendiliikme Nicholas Soamesi tütar. Nicholas oli Charlesi lapsepõlvesõber.

Rowan Brudenell

Leedi Pamela Hicksi, kes on Briti kuningliku perekonna sugulane, ning David Hicksi lapselaps Rowan on Charlesi noorim ristilaps. 22-aastane noormees õppis Durhami ülikoolis geograafiat ja on kuninglike õhujõudude ohvitserikadetina astunud paljude kuninglike pereliikmete jälgedes.