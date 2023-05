ÜLEVAADE | Naised, kes oleks võinud Camilla asemel olla: kuningas Charlesi armuelu oli kirev isegi ilma Dianata

Ajal, mil Charles jõudis teismelise ikka, hakati juba spekuleerima, et kes võiks olla tulevase kuninga väljavalitu. Tema isa prints Philip uskus, et Charles peaks ise valima endale pruudi, kuid noormehe usaldusisik lord Mountbatten arvas, et perekond peaks ikkagi sekkuma ja tulevasele monarhile ise naist otsima.