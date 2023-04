Kui aprilli alguses levisid vaid sahinad sellest, et tõsielustaar Kylie Jenner on suhtes näitleja Timothée Chalamet'iga, siis nüüd on kõlakad kinnitust saanud. Väidetavalt tahab Kylie oma uut ja põnevat suhet hetkel veel avalikkuse tähelepanu alt eemal hoida, kuid Timothéel on koht tema südames olemas.