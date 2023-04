FOTO | Mis on pildil valesti? Alla Pugatšova jäi ebaõnnestunud fototöötlusega vahele

„Aitäh kõigile, kes soovisid mulle õnne. Soovin teile tervist ja heaolu,“ kirjutas 74-aastane primadonna oma postituse pealkirjas.

Postitus on kogunud ligi 142 000 meeldimist ja selle alla on jäetud mitmeid kommentaare. Paljud kritiseerisid Pugatšovat oskamatu fototöötluse pärast. „See ei saa ju Alla Instagrami konto olla! Ta poleks iial midagi sellist postitanud,“ kommenteeris üks jälgija, kes ei usu, et tegemist on primadonna ainukese sotsiaalmeediakontoga.

„Kes see veel on? Kas Pugatšova kontole häkiti sisse?“ kirjutas teine. Mitmete sõnul on Alla pilt liigselt töödeldud.

Vene justiitsministeerium lisas Pugatšova abikaasa Maksim Galkini 2022. aasta septembris n-ö välisagentidena tegutsevate isikute nimekirja. Ministeerium väitis, et Galkin on poliitiliselt aktiivne ja saab toetust Ukrainalt. Galkini abikaasa primadonna Alla Pugatšova ütles toona, et ta on Venemaa patrioot ja soovib, et ta kodumaa lõpetaks oma poegade surma saatmise illusoorsete eesmärkide nimel, mis muudavad Venemaa paariariigiks. „Palun lisage mind mu armsa riigi välisagentide ridadesse, sest olen solidaarne oma abikaasaga,“ ütles Alla Borissovna.