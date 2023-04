Kroonimispäeva proovid tütre sünnipäeva ei sega: William ja Kate plaanivad Charlotte sünnipäeva tähistada suurelt

Kuna Charlotte sünnipäev on vaid mõned päevad enne tema vanaisa Charlesi kroonimistseremooniat, siis langeb see kokku kroonimispäeva eelproovidega. Väidetavalt toimuvad proovid Buckinghami palee ballisaalis 2.-5. maini ning seal peaksid osalema ka William ja Kate. Oma tütre sünnipäeval teevad nad aga erandi ja lahkuvad eelproovist varem, et Charlotte sünnipäeva tähistada.

Nimelt on Walesi paar pannud oma kalendrisse kindlalt kirja, et proovid ei tohi kattuda nende tütre sünnipäevaga ning seetõttu peavadki nad sealt varem lahkuma. William ja Kate ei soovi, et kroonimispäev ja kõik sellega seonduv jätaks Charlotte sünnipäeva varju.

„William ja Kate on teavad ilmselgelt seda, et Charlotte sünnipäev on 2. mail ja nad on kinnitanud, et tema tähtsat päeva tähistatakse suurelt,“ teadis üks allikas väljaandele OK Magazine rääkida. Plaanide järgi lähevad William ja Kate oma tütrele tol päeval tavapärase ajal kooli vastu ning koos sõidetakse Adelaide Cottage'isse, kus kogu pere hetkel elab. Charlotte peab seal väikese sünnipäevapeo koos oma sõpradega. Samas levivad kõlakad, et William ja Kate plaanivad Charlottele korraldada hoopis üllatuspeo, kuna majapersonalile oli antud käsk selles osas vaikida.