FOTO | Kuhu kadus miljardit väärt pruntsuu? Kylie Jenneri läks vist vanade huulte juurde tagasi

Kardashianite klanni noorim õde on juba varem tõdenud, et pärast kahe lapse sündi on ta mõelnud minna tagasi naturaalsemaks oma välimusega. Jenner pole varem teisi iluoperatsioone ja -süste üles tunnistanud, kuid mõne aasta eest avalikustas ta, et käis juba enne täisealiseks saamist oma huuli süstimas. Tõsielustaar ja ajakirja Forbesi poolt korra miljardäri staatusesse tõusnud naine tunnistas, et teda kiusati õhukeste huulte tõttu ning ta oli kade ka oma õdede täidlasemate suude pärast.

Viis aastat tagasi sünnitas ta tütre Stormi ja eelmisel aastal tuli nende perre poeg Aire. Pärast seda on räppari Travis Scotti ekspruut mõlgutanud mõtteid naturaalsemast ilust. Näiteks on sahistatud ka seda, et Jenneri vanemad poolõed on lasknud oma maailmakuulsad kurvikad pepud eemaldada.

Viimastel nädalatel on mitmed USA väljaanded väitnud aga seda, et Jenner on suhtes noore filmistaari Timothée Chalamet'ga.