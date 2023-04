TELETOP | EFTA kutseskandaali kiskunud Katrin Lusti „Kuuuurija“ tegi vaatajanumbritelt auhinnagalale ära

Kõige põnevam on teletopis aga viies ja kuues koht. Meenutame enne nende kohtade avaldamist eelmist nädalat, kui Katrin Lust kurtis reedel sotsiaalmeedias, et tema pole samal õhtul toimuvale EFTA galale kutset saanud. „Kui nüüd mõelda, kui mul on valida, kas kutse peole või üle saja tuhande televaataja, kes on minuga nädalast nädalasse, siis valin igal juhul viimase,“ kirjutas Lust siis ja viitas sellega oma saate „Kuuuurija“ populaarsusele vaatajate seas. Möödunud nädala teleedetabelist selgubki, et „Kuuuurija“ kogus 128 000 vaatajat ja EFTA gala 127 000 vaatajat, asetudes seega tabelis vastavalt viiendale ja kuuendale kohale.