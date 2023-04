„Lõppude lõpuks jäävad kaotajateks kadeduseussid.“ Gerli ja Martin Parmase perekond on tantsukarjääri jooksul kogenud ebaõiglast suhtumist

Kui Gerli Padar-Parmas (43) ja Martin Parmas (39) 16 aastat tagasi tantsusaates kohtusid ja teineteist leidsid, siis hoiatas Gerlit üks tema lähedasemaid sõpru, et ega kogu elu pole tantsusaade. „Sorry, aga praegu on kujunenud nii, et ikka on kogu elu,“ naerab Gerli.